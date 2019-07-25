​بدء أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد عاطف:

بدأت وزارة الآثار، أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصرى بالتحرير، والذي يشمل المدخل والأسوار الخارجية والحديقة المتحفية، ضمن مشروع تطوير المتحف الذي تقوم به وزارة الآثار لرفع كفاءة خدمات الزائرين به.

وأوضحت صباح عبد الرازق مديرة المتحف، أن اعمال تطوير الموقع تتضمن ترميم ودهان الواجهات الخارجية له باستخدام نفس الألوان السابقة، رفع كفاءة السور الحديدي بالواجهة الرئيسية وإظهار الجزء السفلى منه الذى كان مدفوناً بالقواعد الخرسانية القديمة.

كما تتضمن تدعيم وتطوير البوابات الخارجية الثلاثة بالواجهة الرئيسية لسهولة فتحها واستخدامها فى دخول وخروج الزائرين و نقل القطع الأثرية، مع تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وتطوير الحمامات الموجودة بالمتحف.

وأشارت عبدالرازق إلى أنه "في إطار مشروع التطوير جاري الآن سيتم تدعيم أعمال عزل النافورة الموجودة بالحديقة، لمنع تسرب المياه خارجها، مع تزويدها بنظام إضاءة جديد طبقا لأحدت التقنيات المستخدمة في هذا المجال".

كما سيتم تنظيف وترميم وصيانة المظلات والقبة بسطح المتحف مع تغيير الزجاج التالف الخاص بالشخاشيخ والقبة، والواجهات إلى زجاج يتلائم مع المتحف.