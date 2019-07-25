غدًا.. انطلاق أولى رحلات حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

قالت مطلعة بالصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، إن أولى رحلات حجاج قطاع غزة تنطلق من مطار القاهرة صباح غد الجمعة، متجهة إلى جدة لأداء مناسك الحج.

وقامت سلطات المطار بإعداد أماكن انتظار لحجاج فلسطين وفرق من العلاقات العامة لإنهاء اجراءات سفرهم.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى غزة، أعلنت أن الحجاج بدأوا بمغادرة القطاع، الخميس، عبر معبر رفح، وأوضحت أن العمل عبر معبر رفح البرى، سيخصص للحجاج لمدة 4 أيام، بدءا من الخميس، وحتى يوم الأحد المُقبل.