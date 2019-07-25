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    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل مسارات المرافق بشارع ترعة عبد العال "1"

    01:54 م الخميس 25 يوليه 2019
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل مسارات المرافق بشارع ترعة عبد العال "1"

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تحويل مسارات المرافق بشارع ترعة عبدالعال (1) بحي بولاق الدكرور؛ لاستكمال أعمال رصف وتطوير الشارع بطول 3 كيلومترات، وعرض 18 مترا بداية من مرور فيصل وحتى شارع التحرير؛ وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وإنشاء محاور بديلة؛ لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

    وأكد راشد، أنه يجري استكمال تحويل المرافق من مسار الطريق، موجها بضرورة الانتهاء منها في موعد غايته نهاية الشهر الجاري، حتى يمكن البدء في رصف الطريق بعد ذلك ليصل عرضه إلى حوالي 18مترا بالاتجاهين، ما يسهم بشكل كبير في حل أزمة المرور بالمنطقة.

    وأضاف أن الشارع سيسهم أيضا في تخفيف الضغط عن شارعي فيصل والهرم، خاصة أن شارع الهرم سيشهد في الفترة القادمة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الأنفاق المرحلة الرابعة.

    ووجه المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع جميع الإشغالات وتعديات المحلات والمقاهي الموجودة على خطوط التنظيم.

    من جانبها، قالت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، إن الشارع سيكون محورا مروريا مهما لربطه مع محور ترعة الزمر، الذي تم البدء فيه، ويتم متابعة الأعمال يوميا؛ للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني الذي تم تحديده.

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    أحمد راشد الجيزة شارع ترعة عبد العال حي بولاق الدكرور

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