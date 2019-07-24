تعيين ياسر مصطفى رئيسًا لمعهد بحوث البترول لمدة 4 سنوات

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم ١٧٧٣ لسنة ٢٠١٩، بتعيين الدكتور ياسر مصطفى رئيساً لمعهد بحوث البترول المصري، لمدة ٤ سنوات، بدءا من ٢١ يوليو الجاري.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلف مصطفى قائما بأعمال مدير المعهد لحين صدور قرار تعيينه.

ورئيس معهد بحوث البترول الجديد من مواليد محافظة القاهرة عام 1964 ،حيث تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1985 وحصل على ماجستير الكيمياء العضوية عام 1990 ومنح الدكتوراة في فلسفة العلوم من جامعة عين شمس عام 1995 .

وبدأت رحلة "مصطفى" الوظيفية بمعهد بحوث البترول المصري حيث شغل عدة مناصب بالمعهد وتدرج بها آخرها نائب مدير معهد بحوث البترول المصري، كما تولى منصب مدير المعامل المركزىة بالمعهد وكذلك مدير الجودة، وخلال مسيرته العلمية داخل المعهد قام بنشر 82 ورقة بحثية، وأشرف علي 40 رسالة ما بين الماجستير والدكتوراة، وساهم في تأليف ثلاثة كتب، كما مثل المعهد فى العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية سواء بالرئاسة او عضوية لجان التحيكم او الاشتراك باوراق بحثية.

كما حصل علي 5 براءات اختراع خلال مسيرته العلمية، ويحتفظ بعضوية مجلس إدارة المعهد منذ عام 2011 وحتى الآن، و شغل عدة مناصب حاليا داخل المعهد منها مقرر لجنة العلاقات العلمية منذ عام 2010، وعضوية اللجنة العلمية بالمعهد منذ عام 2010 ، و يشغل عضوية لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالمعهد منذ عام 2015، إضافة لعضويته بلجنة شئون العاملين بالمعهد منذ عام 2015