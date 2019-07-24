"الأعلى للإعلام" يُحقق في شكوتين جديدتين ضد "الزمالك اليوم": القرار غدًا

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقى شكوتين جديدين ضد برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، مؤكدة أنه سيتم البت في الشكوتين غدًا الخميس.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الشكويين تقدم بهما ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني العتال نائب رئيس النادي الملغاة عضويته من قبل رئيس النادي يتهمان خلالها رئيس الزمالك بالإساءة إليهما.

وأكدت المصادر أن هيئة مكتب المجلس قررت إرجاء القرار لجلسة غدًا الخميس، لحين التحقيق في كافة الشكاوى التي تخص البرنامج للخروج بقرار دقيق.