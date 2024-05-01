مستشار الرئيس: نسبة الإصابة بجلطات الدم بسبب لقاح "أسترازينيكا" ضعيفة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التطعيمات ضد كوروتا في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر "المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أن أى لقاح يمر بتجارب ويأخذ سنوات طويلة جدا حتى يجاز لكن لقاح كورونا خرج إلى التداول فى فترة قصيرة جدا، مؤكدا أن نسبة الإصابة بجلطات الدم بسبب لقاح "أسترازينيكا"بعد مرور كل هذه السنوات ضعيفة جدا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن 2 من مليون فقط قد يتعرضون للإصابة بأثار جانبية للقاح "أسترازينيكا".