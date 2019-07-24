وزير الزراعة يستقبل القائم بأعمال ممثل "الفاو" في مصر

كتب- أحمد مسعد:

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، "سيرج ناكوزي" نائب المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو بمصر.

وحسب بيان، اليوم، تحدث وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزاعية الخارجية، عن أهمية دور المنظمة، في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على المستوى الدولي، فضلا عن دورها في المساهمة مشروعات التنمية الزراعية بمصر، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، فضلا عن مشروع تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

وأعرب وزير الزراعة عن أمله في ان يصل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة إلى مرتبة أعلى مما كانت عليه، لتنفيذ مشروعات يساهم الجزء منه في دعم القدرات المادية والبشرية في الدول المعنية، بما يحقق استفادة أكبر من المخصصات المالية لهذه المشروعات، ومردود حقيقي للتنمية.

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