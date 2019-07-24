  • عاجل:ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    بـ1.8 مليار جنيه.. الإسكان: تنفيذ 4 مشروعات مياه وصرف صحي بالمنيا

    10:44 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    بـ1.8 مليار جنيه.. الإسكان: تنفيذ 4 مشروعات مياه وصرف صحي بالمنيا

    محطة مياه - أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنيا، بإجمالي طاقة مضافة 479 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و818 مليون جنيه، موضحًا أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 920 مليون جنيه، كما تم البدء بإجراء تجارب التشغيل للروافع والمحطة، بمشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه.

    وأضاف وزير الإسكان، في بيان، الأربعاء، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/90 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما تباعاً قبل نهاية العام الحالى 2019.

    وزارة الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي المنيا

    الخبر التالى:

    "وقاية النباتات" ينظم دورة تدريبية عن وسائل المكافحة الحيوية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان