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رئيس "الإنتاج الإعلامي": السعودية لها مكانتها الخاصة وتحظى بتقدير كبير من المصريين

05:25 م الثلاثاء 23 يوليو 2019
رئيس "الإنتاج الإعلامي": السعودية لها مكانتها الخاصة وتحظى بتقدير كبير من المصريين

أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة- أ ش أ:

أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أن المملكة العربية السعودية دائما لها مكانتها الخاصة لدى الدولة المصرية، وتحظى بتقدير كبير لدى المصريين.

وذكر بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أن هيكل التقى بسفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات القوية والمتميزة على كافة المستويات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، مشيرا إلى استعداد المدينة التام للتعاون مع المملكة في كافة مجالات الإعلام.

ومن جانبه، أكد السفير السعودي أن ما شاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي يعد شيئا مبهرا، قائلا: "إن المدينة تعد منارة إشعاع إعلامي متكاملة في المنطقة".

وأضاف "أن العلاقات بين مصر والمملكة شهدت طفرة كبيرة في مختلف مجالات التعاون، وأن التنسيق بين البلدين يشهد مستويات غير مسبوقة في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها"، مشيرا إلى أن الإعلام له دور محوري في تعزيز تلك العلاقات.

وأعرب السفير السعودي عن رغبته الصادقة في التعاون المستقبلي مع مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة القريبة القادمة، مؤكدا أن مصر حاليا تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، موضحا أن العديد من الإنجازات قد تحققت في فترة قياسية وبأعلى مستوى من الدقة في العديد من المجالات والمشروعات القومية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن هيكل اصطحب السفير السعودي في جولة بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السينمائي واستوديو (دولبي أتموس) ومناطق التصوير المفتوحة، وكذلك استوديوهات قنوات (mbc مصر)، و(صدى البلد)، و(الحياة)، و(أون تي في)، و(النهار)، و(dmc).. كما التقيا بعدد من الإعلاميين العاملين في هذه القنوات.

أسامة هيكل مدينة الإنتاج الإعلامي السعودية

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