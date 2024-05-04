سيد علي يعلق على واقعة تقبيل حسام موافي يد أبوالعينين



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي سيد علي على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يتضمن الأستاذ الدكتور حسام موافي ووكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين.

قال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن الدكتور حسام موافي قيمة علمية كبيرة ويحظى بمكانة رفيعة داخل مصر وخارجها، مضيفًا: "لو موجود في أي مكان تاني في العالم كان اتعمل له تماثيل".

وتابع مقدم "حضرة المواطن": "حسام موافي طبيب ذو شهرة وميسور الحال، ومش محتاج حاجة خالص من أبو العنيين أو غيره، كل الأمر أن العالم الجليل أخذته عاطفة جياشة خلال زفاف ابنته خاصة بعد مدح أبو العنيين له فدفعته أخلاقه النبيلة لما قام به خلال الاحتفال".

وانتقد الإعلامي سيد علي سلوك من سماهم جهات تترصد بالآخرين وتختلق اتهامات باطلة وتعتمد سياسة اقتلاع التصريحات من سياقها للتشهير بأشخاص لهم مكانتهم العلمية والاجتماعية، متسائلًا: "فيه ناس بتضع التراب على كل قيمة وقامة بهدف تدمير القوى الناعمة لمصر".