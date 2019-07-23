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البابا تواضروس يجري اتصالًا هاتفيًا بفضيلة شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

05:26 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
البابا تواضروس يجري اتصالًا هاتفيًا بفضيلة شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- أ ش أ:

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ للاطمئنان على صحته.

وعاد فضيلة الدكتور أحمد الطيب إلى أرض الوطن مساء السبت الماضي، وذلك بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، حيث أجرى بعض الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين.

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البابا تواضروس الثاني شيخ الأزهر أحمد الطيب

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