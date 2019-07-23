غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 8 مناطق في العاصمة، غدًا الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي تشهد قطع الخدمة: إسكان مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم؛ لتحويل الشركة مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​