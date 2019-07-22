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    رئيس "دينية النواب" يزور شيخ الأزهر ويدعو له بموفور الصحة والعافية

    11:03 م الإثنين 22 يوليه 2019
    رئيس "دينية النواب" يزور شيخ الأزهر ويدعو له بموفور الصحة والعافية

    العبد يزور شيخ الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    زار الدكنور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتهنئته بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، داعيا الله (عز وجل) له بالسلامة والاطمئنان وراحة البال.

    واصطحب العبد، معاليه خلال الزيارة رحمة الله بن عناية الله أحمد وكيل العلاقات والتواصل برابطة العالم الإسلامي، والدكتور عبد الله الشيعاني مسئول الاتصال بين رابطتي العالم الإسلامي والجامعات الإسلامية.

    كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عاد إلى القاهرة، أول أمس السبت، قادما من ألمانيا بعد رحلة علاجية استغرقت أكثر من أسبوعين.

    أسامة العبد مجلس النواب اللجنة الدينية أحمد الطيب

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