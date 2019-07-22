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    سؤال للحكومة بشأن اشتراطات محطات المحمول

    01:00 م الإثنين 22 يوليو 2019
    سؤال للحكومة بشأن اشتراطات محطات المحمول

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب سؤالاً، لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية المحلية عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أعداد محطات المحمول المقامة في مصر ومدى توافقها مع اشتراطات بروتوكول إقامه شبكات المحمول.

    وتساءلت هل تغطي شبكات المحمول المرخصة جميع قطاعات الجمهورية وهل هناك شبكات ومحطات مقامه دون ترخيص، وهل الأحياء لديها حصر بعدد المحطات المقامة في مصر؟

    كما تساءلت النائبة عن مدى فاعلية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على تلك المحطات التي تصدر إشعاعات غير مؤينة.

    مجلس النواب الحكومة محطات المحمول

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