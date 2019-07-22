وزير النقل: تطوير 48 عربة نوم وندرس شراء 108 أخرى

كتب- أسامة عبدالكريم:

ترأس وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، وجرت تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 وكذلك عرض الموازنة المالية التخطيطية لانشطة الشركة لعام 2019 .

وحسب بيان، اليوم الاثنين، استعرض رئيس الشركة اللواء/ محمد نصر الله نتائج الاعمال الخاصة بعام 2018، وحققت الشركة إجمالي أرباح قدرها 26.9 مليون جنيه لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت لعدة عوامل منها الإرتقاء بمنظومة العمل وتطوير الخدمة المقدمة والاهتمام بنقاط البيع وزيادتها والاهتمام بالعنصر البشرى بتنظيم دورات التدريب المستمرة للعاملين بالشركة ودعم تصعيد قيادات من الشباب المؤهل لتحقيق أعلى عائد من العمالة ومواكبة أدوات العمل الحديثة ورفع كفاءة أداء العاملين بمكاتب حجز تذاكر النوم وربط جميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعدد (15) مكتبًا رئيسيًا وفرعيًا بالبرنامج الرئيسي (ERP) بالإضافة لتطوير موقع الشركة الإلكتروني وربطه بالبرنامج، وهو ما انعكس على زيادة إيرادات تذاكر المكاتب .

كما استعرض الوزير ما تم انجازة من اعمال التطوير 2018 حيث تم تطوير عدد 26 عربة نوم الماني من اصل 46 عربة وعدد 7عربة نادي الماني من اصل 12 عربة نادي وتطوير 13 عربة نوم اسباني من اصل 55 عربة وعدد 2 عربة نادي اسباني من اصل 20 عربة نادي وتطوير عربة نوم الماني كنموذج لاستكمال باقي 19 عربة من هذه النوعية واوضح الوزير ان الوزارة تسيير في هذا المجال في اتجاهيين متوازيين الأول يتمثل في تجديد وصيانة الاسطول الحالي والثاني يشمل شراء عربات جديدة لافتا انه من المخطط شراء عدد (108) عربة نوم ونادى جديدة وفقاً لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم حفاظاً على الإشغال الفندقي لعربات النوم كما شدد الوزير على ضرورة البحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة وجذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على اعلى مستوى فندقي بما يساهم في استمرار زيادة ايرادات الشركة.