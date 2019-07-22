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    طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية تهدي الرئيس مصحفًا وهدية تذكارية

    11:51 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية تهدي الرئيس مصحفًا وهدية تذكارية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:

    قدم اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس، مدير الكلية الحربية، نسخة من القرآن الكريم، كهدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليومالاثنين، في إطار الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة.

    كما قدم طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، درع الكليات والمعاهد العسكية، كهدية تذكارية للرئيس؛ تعبيرًا عن انتمائهم ووقوفهم صفًا معه، فيما قدم أوائل الجامعات المصرية الذين شاركوا في الاحتفال، درع الجامعات المصرية للرئيس كهدية تذكارية.

    ​ويشهد الحفل، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة.

    السيسي الجامعات المصرية المعاهد العسكرية أشرف محمد فارس الكلية الحربية

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