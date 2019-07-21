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    رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة

    05:01 م الأحد 21 يوليه 2019
    رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة

    المجلس القومي لحقوق الإنسان

    كتب- محمد نصار:
    استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا في القاهرة، اليوم الأحد الموافق 21/7/2019 بمقر المجلس.

    واستعرض فايق، خلال اللقاء، دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل من أجل تنمية وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وكذلك الدور الإقليمي للمجلس باعتبار أن المجلس رئيسًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته نائبًا لرئيس الشبكة الأفريقية المماثلة ومن المنتظر أن يستضيف اجتماع الجمعية العامة للشبكة والذي يُعقد في القاهرة في نوفمبر 2019.

    المجلس القومي لحقوق الإنسان سفير نيوزيلندا بالقاهرة محمد فايق جريج لويس

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