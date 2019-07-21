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    الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

    05:02 م الأحد 21 يوليه 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اخرى تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 من يوليو الجاري.

    ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلة، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أروح المواطنين.

    وجاء نص القرار على النحو التالي:

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    السيسي الجريدة الرسمية حالة الطوارئ

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