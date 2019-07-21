أمين عام مجمع البحوث يلتقي بأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، بأئمة ودعاة ليبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر بالقاهر، وبالتعاون مع فرع المنظمة بليبيا.

وألقى عياد محاضرة للأئمة حول "علم التوحيد"، تناولت مفهوم علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة وأنه يدور على أمور منها: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال، مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار، وما يتعلق باليوم الآخر والقضاء والقدر، كما استعرض فضيلته أقسام علم التوحيد والمهام الرئيسيه المرجوة منه.

وأوصى أمين عام مجمع البحوث، الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وتُعقَد الدورة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، لتأهيل 47 متدربًا من الأئمة والدعاة الليبيين، لتحقيق أهداف المنظمة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتأهيل الأئمة لمواجهة الأفكار المتطرفة في أنحاء العالم ويحاضر بها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.