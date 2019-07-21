بعد افتتاحه.. نائب محافظ القاهرة: 240 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لجراج روكسي

كتب- محمد نصار:

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المرحلة الأولى من جراج روكسي الذكي بمصر الجديدة، والتي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تكلفت حوالي 240 مليون جنيه.

وأضاف صابر، لمصراوي، أن المرحلة الأولى تسع لحوالي 900 سيارة وعلى مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، موضحًا أنه تم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من الشركات المختصة بمجال الجراجات الذكية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الجراج يعمل بشكل ذكي بالكامل، بداية من دخول السيارة إلى الجراج وركنها في المكان المخصص لها وكذلك استخراجها بعد انتهاء مدة الركن.