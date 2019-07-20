القوى العاملة تفتتح ملتقى"السلامة" بالبحيرة لتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات

كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت وزارة القوى العاملة اليوم السبت، ممثلة في أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية، ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات ومصانع النوبارية للسكر بمحافظة البحيرة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بمشاركة مفتش السلامة بالمحافظة وعدة محافظات، فضلا عن مسئول السلامة بشركات مدينة النوبارية الصناعية، بحضر مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب.

ويقام الملتقى تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ومحافظ البحيرة اللواء هشام أمنه ، ويستمر 3 أيام.

ويستهدف الملتقى، إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

وتسعى وزارة القوى العاملة، بكل طاقتها وجُهدها لترسيخ مبدأ السلامة والصحة المهنية، نحو خلق مفهوم شامل وكامل عن ماهية السلامة والصحة المهنية والتعريف بها لجعلها ثقافًة دائمًة، وسلوكًا حياتيًا يحيا به المواطن داخل بيئة عمله وفي بيته، حتى وهو يسير في الشارع، ليتحول سلوكه لسلوكٍ آمن في جميع المناحي الحياتية والسلوكية.