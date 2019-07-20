برلماني يطالب بتقييم أداء المحافظين على أساس ملف التصالح في مخالفات البناء

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من جميع المحافظات سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء خاصة بعد موافقة مجلس المحافظين على الإعلان عن بدء قبول "طلبات التصالح"، من خلال الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية، إلى جانب الموافقة على تشكيل لجان تلقّى طلبات المواطنين، والتقنين، وسرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المقترح التصالح بشأنها، وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها.

وطالب المسعود، في بيان له اليوم، من رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقييم أداء المحافظين على أساس مايحققونه من إنجازات في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أهمية هذا الملف.

وقال إن نجاح المحافظتين في التنفيذ الدقيق لهذا الملف على أرض الواقع سيحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة.​