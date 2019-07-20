الإسكان: مد فترة التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تممد فترة التسجيل على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، وذلك لمدة أسبوع، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول الخميس 18 يوليو، موضحاً أن ذلك يأتي استجابة لطلبات المواطنين، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لحجز تلك الوحدات.

وأضاف وزير الإسكان في بيان اليوم السبت، أن تلك الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10٪ من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1٪ مصاريف إدارية + 0.5٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وتابع: كما يتم سداد 10٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.