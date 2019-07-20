حدث ليلًا| تعليق حكومي على نهائي أفريقيا.. وقلق من مواجهة إيرانية أمريكية

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

علق المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء على ختام بطولة امم أفريقيا، ونفى علاء مبارك شائعات وافة والده.

ودوليًا أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه حول المواجهات الأمريكية - الإيرانية، لقربها من الحدود الروسية.

ويرصد مصراوي أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

"تكليف خطير".. أول تعليق حكومي على ختام بطولة الأمم الأفريقية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية لها دور مهم في خروج البطولة بشكل مشرف".

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

نفى علاء مبارك، شائعات وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"صور لم تُنشر".. تفاصيل الاعتداء على مصري وزوجته على طائرة رومانية

قال حسن سلامة، المواطن المصري، الذي تعرض للاعتداء على متن طائرة رومانية مع زوجته المغربية، إنه لم يتجاوز في حق مضيفة الطائرة، ولديه صور تؤكد تجاوزات طاقم الطائرة، لم تُنشر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تستحق اللقب".. عمرو أديب عن فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب الجزائر لفوزه ببطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "المنتخب الجزائري يستحق الفوز، ألف مبروك للمحاربين، القاهرة النهاردة هتخضر".

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس الجزائري يغادر القاهرة بعد فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

غادر القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت عائدا على رأس وفد إلى بلاده بعد زيارة لمصر إستغرقت يومين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المصري المعتدى عليه بمطار بوخارست: "ده لو أنا إرهابي مش هيعملوا معايا كده"

كشف حسن سلامة، المواطن المصري المعتدى عليه وزوجته من قبل سلطات مطار بوخارست عقب وصولهما على متن طائرة رومانية، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن ما حدث معه وأسرته قمة العنصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمير الكويت يهنيء الرئيس السيسي بنجاح تنظيم الأمم الأفريقية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه له وللشعب المصري بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي استضافتها مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قافة الأزهر: واعظات بمطار القاهرة لتوعية النساء قبيل سفرهن لأداء الحج

تشهد صالات سفر الحجاج بمطار القاهرة والمواني انتشارًا لوعاظ الأزهر الشريف، ممثلين عن مجمع البحوث الإسلامية، الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ خطة الأزهر في توعية حجاج بيت الله قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، والإجابة على أسئلتهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص شرق قطاع غزة في جمعة "حرق علم الاحتلال"

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البنتاجون: استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحالف العربي يبدأ عملية نوعية في صنعاء باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في هرمز

أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية "مسدار" التي كانت محتجزة في مضيق هرمز.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بوتين يبدي قلقه من المواجهات الأمريكية-الإيرانية لقربها من الحدود الروسية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده العميق إزاء المواجهة الأمريكية-الإيرانية لأنها تحدث بالقرب من الحدود مع روسيا ويمكن أن تزعزع استقرار الوضع حول إيران.

للتفاصيل.. اضغط هنا

طهران تنشر فيديو يدعي كذب الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة إيرانية في هرمز

نشرت قنوات إيرانية رسمية، مقطع فيديو، تدعي من خلاله كذب رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة بدون طيار، فوق مضيق هرمز.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​