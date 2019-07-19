شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان، الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 29

السلوم 21 30

سيوة 23 36

بورسعيد 24 31

دمياط 23 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 25 35

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 38

نخل 22 34

نويبع 25 35

طابا 23 34

كاترين 18 33

الطور 22 37

شرم الشيخ 31 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 40

الفيوم 26 37

بنى سويف 26 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 28 42

قنا 31 43

الأقصر 30 45

أسوان 31 46

أبوسمبل 28 45

الوادى الجديد 30 45

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 36