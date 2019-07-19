تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات وتوفير السلع.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

في صفحتها الأولى وتحت عنوان "تعزيز التعاون بين مصر والجزائر في الاقتصاد والأمن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ثقته الكاملة بقدرة مؤسسات الدولة الجزائرية وشعب الجزائر الشقيق على التعامل مع التحديات التي تواجهه دون تدخل أطراف خارجية في شئونه الداخلية، متمنيا كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.

ونوه الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور وزير الخارجية المصري، بحرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة لاسيما اقتصاديا وتعظيم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، معربا عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي رحب بنظيره الجزائري ضيفا كريما على مصر في أول زيارة له إلى الخارج مثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأوضح راضى أن اللقاء بحث سبل توطيد التعاون المصري-الجزائري في الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار ، كذلك في المجال الأمني وتبادل المعلومات ، وتبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية خاصة ليبيا حيث أبدى الجانبان ارتياحهما للتنسيق القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس والتطلع لتسوية الأزمة سياسيا حفاظا على استقرار ليبيا وسلامة أراضيها ووقف التدخل الخارجي فيها.

وأكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة والمتميزة مع مصر رسميا وشعبيا . مشيدا بما أنجزته القاهرة خلال السنوات الماضية في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية واستعادتها دورها الرائد والفعال إقليميا ودوليا ، وهو ما انعكس إيجابيا على العمل الأفريقي والعربي المشترك وجهود التسوية السياسية لأزمات المنطقة.

وتحت عنوان "3 اجتماعات للرئيس مع المحافظين حول تقنين الأراضي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حدد ثلاثة أيام سيعقد خلالها اجتماعات مع المحافظين بحضور 9 محافظين في كل اجتماع لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وما أنجزته كل محافظة به.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولي طالب، خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين أمس، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضى الدولة بما يحفظ حق الدولة.

وحول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي ومضاعفتها بالأسواق وتوفير السلع الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، وكلف بتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمواجهة الأزمات والطوارئ تعمل 24 ساعة اعتبارا من صباح يوم الوقفة وحتى انتهاء إجازة العيد.. كما طالب مدبولى المحافظين بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية.

وتحت عنوان "إحباط هجوم انتحاري على ارتكاز أمني بالشيخ زويد"، ذكرت "الأهرام" أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح أمس بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وأضافت أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي، وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى عدة شائعات انتشرت خلال الفترة من 11 يوليو وحتى أمس، حيث أكد المركز، في تقرير، عدم صحة شائعة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء تقييم لهم، موضحا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشار إلى أن التقييم هدفه تحديد القدرات ورفع كفاءة العاملين.

وأضافت الصحيفة أن المركز نفى اقتراض العاصمة الإدارية لـ20 مليار جنيه بسبب تعثرها ماليا، وأكد عدم وجود زيادة في أسعار الدواء، وعدم صحة تخفيض دعم الخبز في موازنة الدولة لهذا العام.مشيرة إلى أن المركز أبرز تأكيد وزارة التعليم عدم إلغاء امتحانات التابلت لطلاب الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد.

وتحت عنوان "المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بعد غد ولمدة 5 أيام"، ذكرت "الأخبار" أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يبدأ في استقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين من الثانوية العامة اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى السابعة من مساء الخميس المقبل، حيث تقرر قبول 134 ألفا و313 طالبا من الحاصلين بحد أدنى على 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97,07 % فأكثر من شعبة العلوم، والحاصلين بحد أدنى على 389,5 درجة فأكثر أي بنسبة 95 % فأكثر من شعبة العلمي رياضة والحاصلين لحد أدنى على 328 درجة فأكثر اب بنسبة 80 % فأكثر من شعبة الأدبي.

وتحت عنوان "إقلاع أولى طائرات الحج من مطار القاهرة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس بعثة الحج الرسمية هذا العام ووزيرا الطيران والأوقاف شهدوا أمس توديع الأفواج الأولى لجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي بحضور لفيف من قيادات وزارات الطيران المدني والداخلية والأوقاف والمالية والصحة.

ونقلت "الجمهورية" عن وزير الطيران قوله :"إن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام يتم نقلهم على متن شركات الطيران المصرية والسعودية "، لافتة إلى أن الوزير حرص على لقاء الحجاج وتوديعهم في صالة السفر .

وأضافت أن الوزير وجه جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعية لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

كما نقلت "الجمهورية" عن وزير الأوقاف قوله إنه سيرافق بعثة الحج المغادرة من مطار القاهرة 60 عالما من علماء الأزهر ، بالإضافة إلى 9 واعظات من السيدات لأول مرة لمرافقة السيدات خلال رحلة الحج، وذلك للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتقديم التوعية الدينية والرد على أسئلتهم لتجنب الفتاوى غير الصحيحة.