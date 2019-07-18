نقابة الصحفيين تحصل على 60 تأشيرة حج فردي لأعضائها هذا العام

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط أن السفارة السعودية منحت النقابة 60 تأشيرة مجانية، وذلك بعد خفض نسبة ما تحصل عليه السفارة من تأشيرات لهذا العام عن السنوات السابقة، وهو الأمر الذي يسري بالنسبة إلى جميع الجهات.

وأوضح الزناتي، في تصريح اليوم الخميس، أن السلطات السعودية وضعت قواعد جديدة للحصول على تأشيرات الحج الفردية مختلفة عن السنوات الماضية، وأن النقابة تقوم بمتابعتها بالتواصل مع الزملاء للحصول على التأشيرات.

وقال الزناتى إنه سيتم اختيار الزملاء بترتيب الأسماء التي فازت بالقرعة العلنية التي أجريت في 30 مايو الماضي، وفي حالة اعتذار أي زميل أو عدم تسليمه جواز سفره للنقابة سيتم تصعيد الزملاء من الكشف وفقا لترتيبه في نتيجة القرعة.

وأشار إلى أنه على الزملاء الذين فازوا بتأشيرات الحج الممنوحة من السفارة تسليم أصل جواز السفر وصورة شخصية بخلفية بيضاء للنقابة بعد غد السبت الموافق 20 يوليو، في أولى خطوات الإجراءات للحصول عليها ويعتبر الزميل متنازلاً عن فرصته في حالة عدم تقديمهما حتى يوم الأحد نظراً لضيق الوقت.

وأكد أنه رغم التعليمات التي كانت قد صدرت بتخصيص التأشيرات للصحفيين فقط، نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان في الاتفاق على إمكانية تنازل الزميل الصحفي للتأشيرة للأب أو الأم فقط، بعد تواصله مع السفير السعودي أسامة نقلي.

وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج، أشار الزناتى إلى أن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكتروني صالح لمدة (6 أشهر على الأقل) غير مثقوب في الصفحة الرئيسية، وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة.

ويتم إدخال بيانات جوازات السفر على الإنترنت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد اعتماد السفارة للأسماء يتم سداد ما يعادل (2500 ريال سعودي) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقي –الجيزة).

ولمن يرغب، توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها وذلك عبر شركة (الفهد الهندي) ومقرها: شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.