بالأرقام.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.3 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن وزير الزراعة قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 17 يوليو الجاري.

وأضافت أن الصادرات بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طن منتجات زراعية بزيادة 536 ألفًا و156 طنًا عن نفس المدة من عام 2018، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأشارت إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و751 ألفًا و500 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفًا و30 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفًا و381 طن بصل محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 88 ألفًا و918 طنًا.

ولفتت إلى أن الفراولة تحتل المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفًا و676 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألفًا و84 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفًا و556 طنًا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طنًا، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5224 طن فلفل و5600 طن خيار.

وأشادت الوزارة بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مطالبة باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة؛ للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها، حيث إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.