برلمانية تشيد بتنظيم الهجرة معسكرا لأبناء المصريين في الخارج

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ 110 أطفال من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من ١١ إلى ١٦ عاما، وبمشاركة أصدقائهم من عدة دول حول العالم.

وأكدت حسونة في بيان اليوم، أن الفكرة عظيمة وتدعم ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم من ناحية، كما أنها وسيلة قوية لدعم السياحة المصرية، خاصة مع دعوة أصدقائهم الأجانب.

ولفتت عضو البرلمان، إلى حرص الوزيرة على لقاء الأطفال المشاركين في المعسكر، مثمنة مجهوداتها خلال الفترة الأخيرة في التواصل مع المصريين في الخارج والدفاع عن قضاياهم.​