  • عاجل:بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    الحجز 6 أغسطس.. ننشر مواعيد قطارات عيد الأضحى

    10:50 ص الخميس 18 يوليو 2019
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلنت هيئة السكة الحديد، جدول مواعيد القطارات الإضافية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، بخطوط الإسكندرية - القاهرة- أسوان.

    وحسب بيان، اليوم الخميس، دفعت الهيئة بـ 28 قطارًا إضافيًا (ذهابًا وعودة) على خطوط (الإسكندرية – القاهرة – أسوان)؛ لاستيعاب الركاب المسافرين لقضاء أجازة العيد.

    ويبدأ الحجز بالقطارات الإضافية 6 أغسطس المقبل.

    وينشر مصراوي، مواعيد القطارات الإضافية خلال أيام العيد:

    من 6 حتى 20 أغسطس

    قطار (2202) القاهرة 9:15 – أسوان 22:50

    قطار (2204) القاهرة 15:20 – أسوان 4:25

    قطار (1934) القاهرة 20:15 – أسوان 8:50

    قطار (1936) القاهرة 23:15 – أسوان 12:00

    7 أغسطس فقط

    قطار (1940) الإسكندرية 21:45 – أسوان 13:35

    فوارغ (1940) القاهرة 13:10 – الإسكندرية 16:05

    8 أغسطس فقط

    قطار (1939) أسوان 21:40 – القاهرة 10:30

    قطار (النوبة 1) القاهرة 15:00 – أسوان 4:15

    قطار (النوبة 2) القاهرة 16:45 – أسوان 6:35

    قطار (النوبة 3) الإسكندرية 12:45 – أسوان 5:15

    فوارغ(النوبة3) القاهرة 3:40 – الإسكندرية 6:30

    قطار (الاتحاد النوعي) القاهرة 23:25 – أسوان 12:25

    قطار (الجعافرة) القاهرة 14:45 – أسوان 7:30

    قطار (فوارغ الجعافرة) القاهرة 3:35 – الإسكندرية 6:25

    9 أغسطس فقط

    قطار (1938) القاهرة 18:50 – أسوان 7:20

    قطار (ابوالريش بحري) اسكندرية 14:45 – اسوان 9:20

    قطار(فوارغ ابوالريش) القاهرة 3:35 – اسكندرية 6:25

    15 أغسطس فقط

    قطار (1941) أسوان 21:40 – القاهرة 13:25

    فوارغ (1941) القاهرة 21:40 – اسكندرية 00:30

    قطار (النوبة 1) أسوان 22:00 – القاهرة 11:20

    قطار (النوبة 2) أسوان 12:45 – القاهرة 2:00

    17 أغسطس

    قطار (النوبة 3) أسوان 11:45 – القاهرة 4:20

    قطار (فوارغ النوبة 3) القاهرة 9:00 – الاسكندرية 11:50

    قطار (ابوالريش بحري) اسوان 13:50 – الاسكندرية 6:35

    قطار(فوارغ ابوالريش) الاسكندرية 21:40 – القاهرة 00:30

    19 أغسطس

    قطار (الاتحاد النوعي) أسوان 18:30 – القاهرة 7:25

    قطار(الجعافرة) اسوان 19:00 – القاهرة 11:25

    قطار (فوارغ الجعافرة) القاهرة 14:45 – اسكندرية 17:35

    عيد الأضحى السكة الحديد مواعيد القطارات الإسكندرية

    الخبر التالى:

    بالأسماء.. القاهرة: 3 أحياء محظور التصالح في مخالفات البناء بها- مستند
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان