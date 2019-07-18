الحجز 6 أغسطس.. ننشر مواعيد قطارات عيد الأضحى
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كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت هيئة السكة الحديد، جدول مواعيد القطارات الإضافية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، بخطوط الإسكندرية - القاهرة- أسوان.
وحسب بيان، اليوم الخميس، دفعت الهيئة بـ 28 قطارًا إضافيًا (ذهابًا وعودة) على خطوط (الإسكندرية – القاهرة – أسوان)؛ لاستيعاب الركاب المسافرين لقضاء أجازة العيد.
ويبدأ الحجز بالقطارات الإضافية 6 أغسطس المقبل.
وينشر مصراوي، مواعيد القطارات الإضافية خلال أيام العيد:
من 6 حتى 20 أغسطس
قطار (2202) القاهرة 9:15 – أسوان 22:50
قطار (2204) القاهرة 15:20 – أسوان 4:25
قطار (1934) القاهرة 20:15 – أسوان 8:50
قطار (1936) القاهرة 23:15 – أسوان 12:00
7 أغسطس فقط
قطار (1940) الإسكندرية 21:45 – أسوان 13:35
فوارغ (1940) القاهرة 13:10 – الإسكندرية 16:05
8 أغسطس فقط
قطار (1939) أسوان 21:40 – القاهرة 10:30
قطار (النوبة 1) القاهرة 15:00 – أسوان 4:15
قطار (النوبة 2) القاهرة 16:45 – أسوان 6:35
قطار (النوبة 3) الإسكندرية 12:45 – أسوان 5:15
فوارغ(النوبة3) القاهرة 3:40 – الإسكندرية 6:30
قطار (الاتحاد النوعي) القاهرة 23:25 – أسوان 12:25
قطار (الجعافرة) القاهرة 14:45 – أسوان 7:30
قطار (فوارغ الجعافرة) القاهرة 3:35 – الإسكندرية 6:25
9 أغسطس فقط
قطار (1938) القاهرة 18:50 – أسوان 7:20
قطار (ابوالريش بحري) اسكندرية 14:45 – اسوان 9:20
قطار(فوارغ ابوالريش) القاهرة 3:35 – اسكندرية 6:25
15 أغسطس فقط
قطار (1941) أسوان 21:40 – القاهرة 13:25
فوارغ (1941) القاهرة 21:40 – اسكندرية 00:30
قطار (النوبة 1) أسوان 22:00 – القاهرة 11:20
قطار (النوبة 2) أسوان 12:45 – القاهرة 2:00
17 أغسطس
قطار (النوبة 3) أسوان 11:45 – القاهرة 4:20
قطار (فوارغ النوبة 3) القاهرة 9:00 – الاسكندرية 11:50
قطار (ابوالريش بحري) اسوان 13:50 – الاسكندرية 6:35
قطار(فوارغ ابوالريش) الاسكندرية 21:40 – القاهرة 00:30
19 أغسطس
قطار (الاتحاد النوعي) أسوان 18:30 – القاهرة 7:25
قطار(الجعافرة) اسوان 19:00 – القاهرة 11:25
قطار (فوارغ الجعافرة) القاهرة 14:45 – اسكندرية 17:35
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