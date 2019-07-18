جهاز 6 أكتوبر يعلن بدء تنفيذ أعمال تطوير منطقة الحصري

كتب- محمد عبدالناصز:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن إدارة الطرق بالجهاز بدأت تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصري، في إطار جهود جهاز المدينة، للارتقاء بجودة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم عملية التنمية الشاملة بالمدينة.

وقال الشربيني، في بيان، اليوم الخميس، إن أعمال التطوير، تتضمن خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميداني (ماجدة - الحصري) للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة ٦ أكتوبر - نطاق المولات بالحصري- جهاز مدينة ٦ أكتوبر)، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتعديل الاتجاهات الداخلية لنطاق المولات بما يتناسب مع الاستعمالات، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة.

وتابع: يشمل التطوير عمل طريق بين مول دايموند ومجمع ماجده للربط مع الطريق الداخلي لنطاق المولات باتجاه واحد ممنوع الانتظار به، و خلق ساحات انتظار سيارات سطحية بنطاق المولات تسع ١٩٤ سيارة، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة المستخدمين للسيارات، وخلق ساحات انتظار جانبية بالطرق الداخلية تسع ٤٢٠ سيارة، وتشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المستخدمين المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة.​