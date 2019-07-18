  • عاجل:بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    "حساسين" يطالب بتقصي الحقائق بشأن إهمال مبنى ملحق بمعهد ناصر

    10:38 ص الخميس 18 يوليه 2019
    "حساسين" يطالب بتقصي الحقائق بشأن إهمال مبنى ملحق بمعهد ناصر

    الدكتور سعيد حساسين

    كتب- أحمد علي:

    طالب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة تنفيذ اقتراحه الذي وافقت عليه اللجنة، والخاص بتقصي الحقائق بشأن المبنى الملحق بمعهد ناصر والذي تم بناؤه منذ أكثر من 15 عاما ولم يُستغل.

    وطالب حساسين، في بيان الخميس، بالتحقيق في توقف مستشفى كرداسة العام منذ أكثر من 5 سنوات إضافة إلى الأوضاع المتردية داخل مستشفى ناهيا التكاملي.

    واعتبر "حساسين"، توقف هذه المستشفيات والمراكز الصحية بمثابة إهدار للمال العام مطالبًا بمحاسبة كل من يتسبب في ذلك، وكشف جميع الملابسات حول هذا الملف ومحاسبة جميع المتسببين فيه باعتبار هذه المؤسسات الحكومية المتوقفة من المال العام وعدم استغلالها بعد صرف الملايين من الجنيهات عليها إهدارا للمال العام.

    سعيد حساسين مجلس النواب معهد ناصر مستشفى كرداسة العام

    الخبر التالى:

    الإسكان والتضامن يتفقان على توفير مبانٍ لحضانات بالمدن الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان