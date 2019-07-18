"حساسين" يطالب بتقصي الحقائق بشأن إهمال مبنى ملحق بمعهد ناصر

كتب- أحمد علي:

طالب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة تنفيذ اقتراحه الذي وافقت عليه اللجنة، والخاص بتقصي الحقائق بشأن المبنى الملحق بمعهد ناصر والذي تم بناؤه منذ أكثر من 15 عاما ولم يُستغل.

وطالب حساسين، في بيان الخميس، بالتحقيق في توقف مستشفى كرداسة العام منذ أكثر من 5 سنوات إضافة إلى الأوضاع المتردية داخل مستشفى ناهيا التكاملي.

واعتبر "حساسين"، توقف هذه المستشفيات والمراكز الصحية بمثابة إهدار للمال العام مطالبًا بمحاسبة كل من يتسبب في ذلك، وكشف جميع الملابسات حول هذا الملف ومحاسبة جميع المتسببين فيه باعتبار هذه المؤسسات الحكومية المتوقفة من المال العام وعدم استغلالها بعد صرف الملايين من الجنيهات عليها إهدارا للمال العام.