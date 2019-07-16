​نقابة المهندسين تعلن موعد تطبيق زيادة المعاشات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، تطبيق زيادة المعاشات 100 جنيه لتصبح 800 جنيه يوليو الجاري، لافتا إلى اتخاذ القرار أثناء اجتماع الجمعية العمومية مارس الماضي.

وأضاف ضاحي، في بيان، أن المعاشات قيمتها مليار جنيه سنويا، والإيرادات مليار و300 مليون جنيه، لافتًا إلى اعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي 2018، بفائض 178 مليون جنيه.

وأكد ضاحي، أن طموحات مجلس النقابة أكبر من تلك الزيادة، ولكنها خطوة يليها خطوات أخرى لخدمة المهندسين.