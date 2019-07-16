"22 طلب رفع حصانة".. النواب يعلن حصاد دور الانعقاد الرابع بالأرقام

كتب- أحمد علي و ميرا إبراهيم:

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إقرار (65) اتفاقية دولية بدور الانعقاد الرابع، ومناقشة (5) قرارات جمهورية، فيما بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس، نحو (388) طلبًا، وتدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.

جاء ذلك في تقرير دور الانعقاد الرابع، الذي انقضى أمس الثلاثاء.

وأوضح التقرير، نظر المجلس لعدد كبير من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا في شتى المجالات، وفي مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤالا، أجابت الحكومة على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلبًا.

كما نظر المجلس (793) اقتراحًا برغبة مقدمة من في شتى المجالات، ونظر المجلس (22) طلب رفع حصانة وعدد (4) حالات خلو مكان.

وبشأن ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية تضمن التقرير، بأنه في دور الانعقاد الرابع كان ضمن أبرز ما فعله المجلس في إطار صلاحياته السياسية "التعديلات الدستورية".

وعقد مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات العديد من الجلسات منذ بدء تقديمها من عدد (155) نائبًا يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بجلسة 2019/2/3 حتى إقرارها والموافقة النهائية عليها بجلسة 2019/4/16، وتناول النواب فيها العديد من المناقشات داخل قاعة المجلس والتي بلغت نحو (270) مداخلة وكذلك في اللجنة التشريعية، واستمع المجلس لكل أطياف المجتمع من خلال جلسات استماع اتسمت بالوضوح والشفافية وقبول جميع الآراء والاستماع إليها في مناخ سادته الديموقراطية وإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول لتتوج هذه التعديلات بموافقة الشعب المصري العظيم عليها لتمثل نقلة إيجابية في تاريخ الحياة المصرية.

وبشأن نشاط اللجان النوعية، أوضح التقرير تميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف ودءوب للجان النوعية بالمجلس، وعقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (2133) اجتماعًا، واستغرقت (3253) ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1561) تقريرًا، نظر منها المجلس (1466) تقريرًا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية للجان النوعية بلغ عددها (32) زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة بشأن زيارة سجن برج العرب كما عقدت اللجنة العامة للمجلس (5) اجتماعات.​