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    بعد وقف مزاد لبيعها.. "الثقافة" تتسلم تماثيل الزعيم جمال عبدالناصر

    11:02 م الإثنين 15 يوليه 2019
    بعد وقف مزاد لبيعها.. "الثقافة" تتسلم تماثيل الزعيم جمال عبدالناصر

    تماثيل الزعيم جمال عبدالناصر

    كتب - محمد عاطف:

    تسلمت وزارة الثقافة، الاثنين، من وزارة قطاع الأعمال ثلاث نسخ من تمثال تذكاري نصفي من البرونز للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، من وزارة قطاع الأعمال.

    ووجهت وزيرة الثقافة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بضرورة إعادة ترميم التماثيل وضمهم إلى المقتنيات المعروضة بمتحف الزعيم جمال عبدالناصر، بمنطقه منشية البكري بالقاهرة، لما له من قيمه تاريخية وتراثية.

    وكان وزير قطاع الأعمال العام، وجه الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بوقف إجراءات مزاد لعرض ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من البرونز للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، للبيع من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل.

    جمال عبدالناصر وزارة قطاع الأعمال خالد سرور متحف الزعيم جمال عبدالناصر الشركة القابضة للنقل البحري

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