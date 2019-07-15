في دور الانعقاد الرابع.. جهود نيابية لدعم الدبلوماسية البرلمانية

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، نشاطًا بارزًا ومتزايدًا للدبلوماسية البرلمانية تجسد في مشاركة الدكتور رئيس مجلس النواب على رأس وفود برلمانية متنوعة في عدد من الفعاليات البرلمانية، وزيارة عدداً من البرلمانات الشقيقة والصديقة.



جاء ذلك في تقرير دور الانعقاد الرابع، حيث ترأس الدكتور رئيس المجلس الوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018.

كما شارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذي عقد في قبرص يوم 11 فبراير 2019، كما ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يومي 3 و4 مارس 2019، والذي تم تخصيصه لمناصرة قضية القدس.

وخلال اجتماعات الجمعية الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تم إعادة انتخاب رئيس المجلس في عضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ممثلاً عن المجموعة العربية، وكذلك ترأس الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى الدولي الثاني حول " تطور النظام البرلماني" والمؤتمر البرلماني " وسيا- أفريقيا" اللذين عقدا بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 1-3 يوليو 2019.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة، والتباحث بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وبناءً على دعوات كريمة من قِبَل رؤساء هذه البرلمانات، ترأس عبدالعال، وفدًا برلمانيًا لزيارة كل من فرنسا في الفترة من 9 – 11 أكتوبر 2018، وبيلاروسيا يومي 15 و 16 نوفمبر 2018، وكوريا الجنوبية في الفترة من 12 - 16ديسمبر 2018، ودولة الكويت في الفترة من 20-22 يناير 2019، وبوروندي وتنزانيا في الفترة من 29 مارس –5 أبريل 2019، والصين في الفترة من 15-19 يونيو 2019، وجيبوتي يوم 27 يونيو 2019 ؛ لحضور احتفالات الذكرى 42 لاستقلال جيبوتي ،وروسيا في الفترة من 20يونيو حتى 4 يوليو.

على صعيد آخر، قامت العديد من الوفود البرلمانية بالمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية، منها اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 11 أكتوبر 2018، والمشاركة بالدورة الـ 73 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، والمؤتمر الـ 41 لرؤساء البرلمانات الأعضاء بالاتحاد ، بمقر الجمعية الوطنية بأبوجا بنيجيريا في الفترة من 5-9 نوفمبر 2018.

وتضمن أيضا المؤتمر العالمي الخامس لشباب البرلمانيين تحت عنوان "تعزيز الاستدامة وحماية مصالح الأجيال القادمة"، والذي عقد بباكو بأذربيجان يومي 14 و15 ديسمبر 2018 ، وأ]ضا اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بستراسبورج بفرنسا يوم 16 يناير 2019.

كما تضمن الجلسة العامة الخامسة عشرة وقمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد يومي 13 و14 فبراير 2019 في مدينة ستراسبورج بفرنسا، الدورة الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي ولجان الاتحاد المتخصصة، والتي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 24 - 28 فبراير 2019، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الفترة من 11-14 مارس 2019 بالعاصمة المغربية الرباط.

كما تضمنت اجتماعات لجان البرلمان الأفريقي المنعقدة بميدراند بجنوب أفريقيا في الفترة من 4-8 مارس 2019، المؤتمر الـ 11 للجمعية البرلمانية الفرانكفونية لرؤساء المجالس والأقسام لمنطقة إفريقيا المنعقدة ببوركينا فاسو في الفترة من 25-27 أبريل 2019، دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي المنعقدة بسلوفاكيا في الفترة من 1-3 يونيو 2019، الدورة الثالثة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الروسي الدولي المنعقدة بسان بطرسبرج بروسيا في الفترة من 6-8 يونيو 2019، والاجتماع السنوي الـ 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي المنعقدة بلوكسمبورج في الفترة من 4-8 يوليو 2019.

وعلى صعيد ثالث، استضاف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2019 ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاضرة الجنوب بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.