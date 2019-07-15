رئيس "النواب": "ولائي بعد الله للرئيس السيسي المخلص الشجاع"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الرابع، إنه تحمل المسؤولية من انطلاق دور وطني.

وسرد "عبدالعال"، الأسباب التي جعلته يتحمل هذه المسؤولية، قائلاً: "تحملت حبًا لهذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة في الدول التي عملت بها، ولكن حبي لهذا البلد لا يضاهيه حب، سأظل وفيًا لهذا البلد ما حييت".

وأشار رئيس البرلمان، إلى السبب الثاني بقوله: "حبي لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم، ولائي بعد الله للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن ويعمل بكل إخلاص ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير".