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الإفتاء تعلن فتح باب القبول للدفعة الـ15 لبرنامج تدريب الوافدين

06:09 م الإثنين 15 يوليه 2019
الإفتاء تعلن فتح باب القبول للدفعة الـ15 لبرنامج تدريب الوافدين

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن فتح باب القبول للدفعة الخامسة عشر لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء ، موضحة أن مدة برنامج التدريب ثلاث سنوات يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي خلال السنة الثالثة على يد أمناء الفتوى بالدار.

وحددت دار الإفتاء شروط القبول- في بيان اليوم الاثنين - بأن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا)، وأن يكون خريجًا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية ( كلية الشريعة والقانون بقسميها- كلية الدراسات الإسلامية والعربية( بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات قسم الشريعة الإسلامية )، و أن يجتاز امتحان القبول.

وأوضحت دار الإفتاء أن تسجيل الطلبات سيكون غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان القبول يوم الخميس المقبل 18 يوليو الساعة 10 صباحًا للمتقدمين للبرنامج.

دار الإفتاء المصرية برنامج تدريب الوافدين جامعة الأزهر الشريف كلية الدراسات الإسلامية

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