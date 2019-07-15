معلومات الوزراء يجري غدًا تدريبا ميدانيا بالمنوفية لمواجهة الحرائق

كتب- محمد غايات:

يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، تدريبًا ميدانيًا على "سيناريو" مواجهة مخاطر الحرائق، بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية.

وأوضح المركز، في بيان الإثنين، أن التدريب الميداني سيحضره اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والمهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية بالمحافظة.​