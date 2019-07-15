عبدالعال للنواب المتواجدين بالبهو الفرعوني: "هو المجلس فيه عفريت؟"
04:55 م الإثنين 15 يوليو 2019
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس؛ بسبب جلوسهم في البهو الفرعوني، وتغيبهم عن حضور الجلسة العامة، قائلا: "هو المجلس فيه عفريت".
وطالب عبدالعال، النواب المتواجدين في البهو الفرعوني، بضرورة الحضور للقاعة؛ للتصويت على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة البرلمان على قوانين المحاماة والجمعيات الأهلية.
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