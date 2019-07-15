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عبدالعال للنواب المتواجدين بالبهو الفرعوني: "هو المجلس فيه عفريت؟"

04:55 م الإثنين 15 يوليو 2019
عبدالعال للنواب المتواجدين بالبهو الفرعوني: "هو المجلس فيه عفريت؟"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس؛ بسبب جلوسهم في البهو الفرعوني، وتغيبهم عن حضور الجلسة العامة، قائلا: "هو المجلس فيه عفريت".

وطالب عبدالعال، النواب المتواجدين في البهو الفرعوني، بضرورة الحضور للقاعة؛ للتصويت على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة البرلمان على قوانين المحاماة والجمعيات الأهلية.

علي عبدالعال مجلس النواب الجمعيات الأهلية

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