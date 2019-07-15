عبدالعال للنواب المتواجدين بالبهو الفرعوني: "هو المجلس فيه عفريت؟"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس؛ بسبب جلوسهم في البهو الفرعوني، وتغيبهم عن حضور الجلسة العامة، قائلا: "هو المجلس فيه عفريت".

وطالب عبدالعال، النواب المتواجدين في البهو الفرعوني، بضرورة الحضور للقاعة؛ للتصويت على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة البرلمان على قوانين المحاماة والجمعيات الأهلية.