ضبط تشكيل عصابي حاول بيع قطعة أرض حكومية قيمتها 6 مليارات جنيه
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط موظفين بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسؤولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري تم إنشائها لإثبات وضع اليد بشكل غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدي قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بالرغم من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد.
وقال بيان للرقابة الإدارية، إن المتهمين سعوا لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين سعوا لمعرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، وقام بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.
وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (٤) أيام على ذمة التحقيقات.
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