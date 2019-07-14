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    مطار القاهرة يقيم خيمة باستراحات لاستقبال الحجاج وأسرهم

    03:21 م الأحد 14 يوليو 2019
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    كتب- طه عبيد:

    جهزت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، خيمة الحجاج بالصالة الموسم بمطار القاهرة الدولي لاستقبال أفواج الحجاج والمودعين ذويهم قبل المضي في إجراءات السفر.

    وأقيمت، بحسب بيان، استراحة الخدمة المميزة وكافيتريات على مستوى عالٍ من الخدمة والتجهيزات وشاشات عرض لمتابعة مواعيد الرحلات، كما أنها تلقي الضوء على مناسك الحج إضافة إلى عرض أفلام تبين مراحل وإجراءات السفر.​

    استراحات لاستقبال الحجاج مطار القاهرة مصر للطيران الحج 2019

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