مصر للطيران تنتهي من مواعيد سفر وعودة حجاج بيت الله الحرام

كتب- طه عبيد:

أنهت الشركة القابضة مصر للطيران كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلي الأراضي المقدسة، لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام، بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات والحكومات المعنية، بتوفير كل ما لديها، وجميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى، لإتمام موسم حج ناجح، وأنهت الشركة كافة الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70 ألف حاج، تحرص الشركة علي أداء مواسم ناجحة ومشرفة، من خلال خدماتها التي يحصل عليها حجاج بيت الله الحرام، بدءًا من حجز تذكرة السفر، وحتي انتهاء رحلتهم ، لتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة، عن أنه تقرر سفر أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس، وتنطلق أولى رحلات الحج السياحى طيران "يوم 25 ذو القعدة 28 يوليو، ومن المقرر أن تقلع أولى رحلات الحج من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كل من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا من 18 يوليو الجاري علي أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم، مؤكدة أن الشركة اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة، للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي السفر والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل سهولة، وتم إعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة على نقلهم مصر للطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقي.

وبدأت الشركة مطلع هذا الشهر في إصدار تذاكر الحج على أن يكون آخر موعد لإصدار التذاكر يوم 4 أغسطس القادم، وأن مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج، متواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة، وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن، ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغاخان، لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.

وتسير الشركة خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.

وأضافت المصادر، ستسير مصر للطيران في أول يوم من مرحلة الذهاب 7 رحلات جوية إلي جدة، و5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة، وترانزيت بعض الدول.​