  • عاجل:النتيجة بعد قليل.. الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 49%

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    برلماني يحذر من خطورة حلويات مصانع بير السلم على صحة الأطفال

    02:34 م الأحد 14 يوليه 2019
    برلماني يحذر من خطورة حلويات مصانع بير السلم على صحة الأطفال

    النائب سعيد حساسين

    كتب- أحمد علي:

    طالب النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بشن حملات من الحكومة على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع حلويات الأطفال مجهولة المصدر والمغشوشة.

    وقال حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، إن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة محذرا من خطورتها الداهمة على صحة الأطفال، وأكد أن المنتجات من مصانع بير السلم غير المرخصة وغير المعروفة يتم تصنيع الحلويات بها بطرق بدائية وتتعرض لكافة أنواع التلوث مما يؤكد خطورتها على صحة الأطفال. ​

    سعيد حساسين مجلس النواب حلويات الأطفال حلويات مجهولة المصدر

    الخبر التالى:

    محافظة القاهرة تحتفل بدخول 10 أتوبيسات غاز للخدمة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان