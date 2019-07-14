برلماني يحذر من خطورة حلويات مصانع بير السلم على صحة الأطفال

كتب- أحمد علي:

طالب النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بشن حملات من الحكومة على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع حلويات الأطفال مجهولة المصدر والمغشوشة.

وقال حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، إن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة محذرا من خطورتها الداهمة على صحة الأطفال، وأكد أن المنتجات من مصانع بير السلم غير المرخصة وغير المعروفة يتم تصنيع الحلويات بها بطرق بدائية وتتعرض لكافة أنواع التلوث مما يؤكد خطورتها على صحة الأطفال. ​