وزير التنمية المحلية يفتتح المركز التكنولوجي بمركز ديروط بأسيوط

كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية، أهمية ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمدن والأحياء في المحافظات بما يساهم في توصيل الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن مع فصل متلقي الخدمة عن مؤديها وتحقيق النزاهة والشفافية والمساواة بين الجميع والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم الحكومية بسهولة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح المركز التكنولوجي بمركز ديروط، أنه يهدف إلى ميكنة نظام التشغيل والمتابعة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتسهيل تقديم الطلبات ذات الصلة باحتياجات المواطنين وشكواهم ومتابعتها والحصول على رد الجهه المختصة وتمكين المواطن من متابعة تنفيذ طلبه من خلال الاستعلام عن موقف التنفيذ إلكترونيًا من خلال المركز ورفع كفاءة الأداء نتيجة ميكنة العمليات وتدريب العاملين ومتابعة التنفيذ داخل الوحدة المحلية إلكترونيًا ورفع كفاءة الأداء نتيجة ربط النظام الإلكترونس للمركز بالإدارات المختلفة داخل الوحدة المحلية.

وطالب وزير التنمية المحلية، مدير المركز بسرعة وتسهيل إجراءات المواطنين والتنويه على مكتب الاستعلامات باستقبال طلب المواطن بدقة وتوجيهه للشباك المنوط به إنهاء إجراءات الطلب حتى يشعر المواطن بالرضا.

ويشمل عمل المركز بالنظام التكنولوجي الجديد عدة خدمات منها خطوات تركيب عداد كهرباء وعداد مياه وإجراءات تراخيص مبانِ وتعديل رخصة محل للنشاط وتعديل رخصة محل للشركاء وتنازل عن رخصة محل وطلب إلغاء رخصة.