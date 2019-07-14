وزير الأوقاف: هدفنا إعداد جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين والقادرين على التعامل مع الشأن الديني

كتب -محمود مصطفى:

وجه وزير الأوقاف، الشكر لوزير التعليم العالي، والدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وتبنيهما لمبادرة الأوقاف.

وقال خلال افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، الأحد ١٤ يوليو، أن الهدف من هذه الدورة هو إعداد جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين والقادرين على التعامل مع الشأن الديني وفق رؤية عصرية، في كل زمن وكل جيل هناك فروق فردية وتبوغ فردي ولكن لا تبنى الدول بالحالات الفردية وإنما بالجهود والانكلاقة العامة.

وقال إن «هدفنا التحول إلى الاستنارة الجماعية والتميز الاجتماعي، ونبدأ بـ١٥ إماما من المتميزين نؤمل أن يكونوا قدوة على المنابر الإعلامية»، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يقدم الأئمة قسط من التوعية لطلاب الجامعات بعد تأهيلهم واجتياز الدورة بتفوق، كجزء من البرنامج لهؤلاء الشباب الذين تم تأهيلهم.