وزير التنمية المحلية يطلق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

كتب- محمد نصار:

يجري وزير التنمية المحلية، اليوم زيارة لمحافظة أسيوط يطلق خلالها مشروع ( تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ) بحضور بعض المحافظين ومسئولى صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويسرية بالقاهرة والمجلس القومى للسكان .

ويتفقد وزير التنمية المحلية، خلال زيارته للمحافظة بعض المشروعات الخدمية في بعض مراكز أسيوط.