وزير التنمية المحلية يطلق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"
10:52 ص الأحد 14 يوليو 2019
كتب- محمد نصار:
يجري وزير التنمية المحلية، اليوم زيارة لمحافظة أسيوط يطلق خلالها مشروع ( تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ) بحضور بعض المحافظين ومسئولى صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويسرية بالقاهرة والمجلس القومى للسكان .
ويتفقد وزير التنمية المحلية، خلال زيارته للمحافظة بعض المشروعات الخدمية في بعض مراكز أسيوط.
وزارة التنمية المحلية تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية أسيوط صندوق الأمم المتحدة للسكان السفارة السويسرية بالقاهرة المجلس القومى للسكان
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