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    محافظ الجيزة يبحث تطوير مواقف السرفيس بالمحافظة

    01:05 م السبت 13 يوليه 2019
    محافظ الجيزة يبحث تطوير مواقف السرفيس بالمحافظة

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة- أ ش أ:

    عقد أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا اليوم السبت، لبحث سبل تطويرمواقف سرفيس المحافظة من الناحية الإنشائية والخدمية وتعظيم الإيرادات .

    وقال المحافظ إن الاجتماع جاء بهدف وضع تصور لتطوير بعض مواقف سرفيس المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإيجاد سبل لتعظيم الموارد نظرا للأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها جهاز السرفيس، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستشمل تركيب بوابات إلكترونية على المواقف لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشري، كما سيتم تركيب تندات بالمواقف وتطوير وصيانة دورات المياه.

    وأضاف أن بدء التطوير سيتم بثلاثة مواقف بشكل مبدئي هي (المنيب والصباح وميدان الجيزة )، موجها باستغلال جميع الأكشاك داخل المواقف وتأجير المغلق منها مع مراعاة الشكل الجمالي في ذلك والتصدي للأكشاك العشوائية المنتشرة داخل مواقف السرفيس.

    وكلف راشد، جهاز السرفيس والإدارة العامة والمرافق بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات على المواقف والتصدي لأي أعمال مخالفة تتم داخل مواقف السرفيس وعمل حصر بالمواقف العشوائية بالمحافظة وضرورة الاستفادة منها.

    كما وجه بضرورة مواصلة الحملات على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وضبط المخالفين.

    حضر الاجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومشروع النقل الجماعي بالجيزة، ومديرا الإدارة العامة للمرافق ومرور الجيزة وعدد من رؤساء الأحياء.​

    أحمد راشد الجيزة مواقف السرفيس

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