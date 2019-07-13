  • عاجل:وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

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    بعد اعتمادها.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال ساعات

    01:36 م السبت 13 يوليه 2019
    بعد اعتمادها.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال ساعات

    طلاب الثانوية العامة

    القاهرة- مصراوي:

    تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الثانوية العامة، خلال ساعات، بعد اعتمادها.

    ومن المقرر أن تتيح الوزارة جميع البيانات الخاصة بالنتيجة فور اعتمادها عبر هذا الرابط: http://emis.gov.eg/

    واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منذ قليل، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وقد قام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

    وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

    وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.​

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