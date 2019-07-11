وزيرة الثقافة ناعية سمير جابر: "الفنون الشعبية فقدت أحد أيقوناتها"

كتب- محمد عاطف:

نعت وزيرة الثقافة، الفنان والباحث الكبير سمير جابر أحد أهم الباحثين ومؤسسي فرق الفنون الشعبية في مصر والذي غيبه الموت الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقالت الوزيرة في بيان مساء الأربعاء، "لقد لقب الفنان الراحل بموسيقار الفن الشعبي في مصر، وكان بمثابة أيقونة للبحث الميداني في مجال التراث الشعبي في مصر والعالم العربي".

وولد جابر في قرية النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط عام 1940، وهو من الرعيل الأول للفرقة القومية للفنون الشعبية منذ إنشائها عام 1960.

وحصل جابر على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1962، وعُيّن بمركز دراسات الفنون الشعبية 1963، حصل على بعثة إلى جمهورية المجر "بودابست" حيث درس علم التدوين الحركي "labanotation"، وكيفية استخدام التدوين في عملية التحليل والتصنيف والأرشفة 1970.

بعد عودته من البعثة، جرى تعيينه مدير بحوث الرقص الشعبي، كما دون كل الرقصات المصورة بمركز دراسات الفنون الشعبية، وعمل أرشفة لكل وحدة حركية، أتم دراسات عليا بالمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون 1990.

وحصل على ماجستير الفنون بأطروحة "الرقص الشعبي والتدوين" بدرجة امتياز 1992، قام بعمل دراسات على الرقصات التقليدية لدول الخليج وله دراسات منشورة في ذلك، كما قام بإعداد أول أطلس للرقصات الشعبية المصرية "ثلاثة أجزاء" وتولى طبعه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.